Zeitreise ins Gestern: Schule, Lehrer und Schulwege in vergangenen Zeiten
HASSFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt am Montag, den 3. November 2025, von 15:00 bis 16:30 Uhr, im Café Bistro „Offener Treff“ zum Begegnungs- und Teilhabeangebot „Zeitreise ins Gestern“ ein. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige und interessierte Bürger.
Ziel ist es, Erinnerungen lebendig zu halten, soziale Kontakte zu knüpfen und eine unterstützende Gemeinschaft zu erleben.
Das Motto am 3. November lautet: „Ein Blick zurück: Schule, Lehrer und Schulwege in vergangenen Zeiten“.
In einer angenehmen Atmosphäre erwarten die Teilnehmer abwechslungsreiche Programmpunkte wie Musik, Tanz und kreative Aktionen. Bei Kaffee und Snacks besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch und Schwelgen in schönen Erinnerungen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter 09521/ 952825-0 oder auf der Homepage www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de.
