Zeuge beobachtet Randalierer – Schnelle Festnahme in Großostheim

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Dank einer schnellen Mitteilung eines Anwohners konnte die Polizei Aschaffenburg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann festnehmen, der mutwillig mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte.

Schnelles Eingreifen der Polizei

Kurz nach Mitternacht meldete ein Anwohner in der Landwehrstraße eine Person, die Außenspiegel von Pkws abtrat. Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung gelang es einer Streife der Polizei, einen 31-jährigen Tatverdächtigen zügig ausfindig zu machen und festzunehmen.

Sachschaden und Folgen

Nach aktuellem Ermittlungsstand trat der Mann die Außenspiegel von insgesamt acht Fahrzeugen ab, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Der Beschuldigte verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei und wurde am Morgen entlassen. Er sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegenüber.