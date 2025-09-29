Zeugen für Unfallflucht auf der A3 bei Kitzingen/Schwarzach gesucht
KITZINGEN – Am Sonntagnachmittag kam es auf der Autobahn A3 in Richtung Frankfurt an der Anschlussstelle Kitzingen/Schwarzach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein unbekannter weißer Kleinwagen fuhr unvermittelt auf die Autobahn auf und zwang dadurch zwei nachfolgende PKW zum Ausweichen, wobei diese miteinander kollidierten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.
Der Unfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr. Der weiße Kleinwagen, zu dem derzeit keine weiteren Details bekannt sind, fuhr plötzlich auf die Autobahn auf.
Aufgrund des abrupten Einfädelns mussten zwei dahinter fahrende Fahrzeuge auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen. Dabei berührten sich die beiden ausweichenden PKW. Der weiße Kleinwagen fuhr unbeirrt weiter.
Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum weißen Kleinwagen oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09302-9100 zu melden.
