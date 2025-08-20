Zeugen gesucht: Gefährdung des Straßenverkehrs – Pritschenwagen überholt bei Gegenverkehr

HERBSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Auf der Strecke zwischen Irmelshausen und Ottelmannshausen soll am Dienstagnachmittag ein orangefarbiger Pritschenwagen bei Gegenverkehr überholt haben. Ein Auto musste ausweichen und landete im Graben. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr, fuhren mehrere Fahrzeuge von Irmelshausen in Richtung Ottelmannshausen. Sie fuhren auf der Staatsstraße 2275 hinter einem Traktor her. Ein Pritschenwagen setzte zum Überholen an und ein entgegenkommender Autofahrer musste bremsen und ausweichen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte der 66-jährige Fahrer des Pkw seinen Wagen in den Graben. Der 60 Jahre alte Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Bad Königshofen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten sind nun auf der Suche nach dem Traktorfahrer und weiteren potenziellen Zeugen ebenso wie nach Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Fahrweise des orangefarbigen Pritschenwagens gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter Tel. 09761/906-0 entgegen.