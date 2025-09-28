Zeugen gesucht: PKW überschlägt sich nachdem Motorradfahrer trotz Gegenverkehr überholt
WIESENBRONN – Ein gefährliches Überholmanöver eines Motorradfahrers führte am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2420 zwischen Wiesenbronn und Rödelsee zu einem schweren Verkehrsunfall. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender PKW Skoda ausweichen, geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Der Skodafahrer blieb nach derzeitigem Stand glücklicherweise unverletzt, an seinem PKW entstand jedoch Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.
Der Vorfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr. Der Motorradfahrer befuhr die Strecke von Wiesenbronn nach Rödelsee und setzte an einer unübersichtlichen Kuppe zum Überholen eines PKW an.
Aufgrund dieses rücksichtslosen Manövers musste der Fahrer des entgegenkommenden PKW Skoda abrupt ausweichen. Sein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Zu einer direkten Berührung zwischen dem Motorrad und dem Skoda kam es nicht.
Alle am Unfall beteiligten Personen waren bei der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort. Gegen den Motorradfahrer wird aufgrund seines Überholmanövers aktuell wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gem. StGB ermittelt. Der Pkw-Fahrer, der vom Motorradfahrer überholt wurde, war bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesenbronn unterstützte vor Ort mit Absicherungsmaßnahmen.
Zeugen, welche den o.g. Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten sich an die PI Kitzingen unter der Tel.-Nr. 09321/141-0 zu wenden. Insbesondere wird der PKW-Fahrer, welcher vom Motorradfahrer überholt wurde, als wichtiger Zeuge gesucht und gebeten sich zu melden!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!