Zeugen gesucht – Unbekannter fährt geparkten Pkw auf Pendlerparkplatz bei Werneck an

LANDKREIS SCHWEINFURT, WERNECK, PENDLERPARKPLATZ A70 – Am Mittwoch, den 11.12.2024, parkte der Geschädigte seinen silberfarbenen Pkw, Skoda Octavia Kombi, gegen 15:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz „Eschenbach“ an der A70.

Als er am Freitag, den 13.12.2024, gegen 16:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an der linken hinteren Seite fest.

Während des genannten Zeitraums stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt – Werneck unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.