Zeugen gesucht: Unfall am Kaufland, Reifenzerstecher in Gochsheim und am Bergl

19. Januar 2026Letztes Update 19. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT / INNENSTADT. Am Samstag, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Luitpoldstraße zu einem Unfall. Der Unfallverursacher, der Fahrer eines Audi A6, kam vom Parkplatz des Kauflands gefahren und touchierte hierbei einen auf der Luitpoldstraße fahrenden Kleinwagen. Der Fahrer des Audis blieb kurz stehen und entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt.

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Am Freitag, gegen 03:00 Uhr, hat ein Unbekannter einen Reifen eines VW Golf zerstochen. Das Fahrzeug parkte Am Setzen.

SCHWEINFURT / BERGL. In der Hermann-Barthel-Straße wurden mehrere Reifen eines blauen Mercedes zerstochen. Der Täter ist unbekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 12:00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

