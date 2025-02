Zeugen hindern alkoholisierten 54-Jährigen an Weiterfahrt – Mann mit rund drei Promille unterwegs

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Aufmerksame Zeugen verhinderten am Montagnachmittag die Weiterfahrt eines stark alkoholisierten Pkw-Fahrers an einer Tankstelle in der Hanauer Landstraße. Sie verständigten umgehend die Polizei und nahmen dem Mann die Fahrzeugschlüssel ab.

Als eine Streife der Alzenauer Polizei gegen 14:40 Uhr eintraf, stand der 54-Jährige bereits neben seinem Fahrzeug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille.

Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.