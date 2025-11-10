Zeugen in Rottendorf gesucht – Schwerverletzter 19-Jähriger aufgefunden
ROTTENDORF / LKR. WÜRZBURG – Am Samstagmittag kam es im Bereich Ostring zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem gegen 12:58 Uhr eine schwerverletzte Person gemeldet wurde. Vor Ort konnte ein 19-jähriger Mann mit Verletzungen aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen, um zu klären, wie es zu den Verletzungen des jungen Mannes kam. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.
Einsatzkräfte der Polizei sicherten Spuren vor Ort, unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.
Zeugenaufruf:
Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Ostrings in Rottendorf zwischen 10:40 Uhr und 13:00 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
Insbesondere wird ein Mann gesucht, der in diesem Zeitraum mit einem Hund im Bereich des Ostrings spazieren war, und dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!