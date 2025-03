Zeugen in Schweinfurt gesucht: Mann tritt gegen Kinderanhänger und bringt ihn zum Umstürzen

SCHWEINFURT – Unbekannter tritt gegen Kinderfahrradanhänger und flüchtet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag einen vorbeifahrenden Kinderfahrradanhänger getreten und dadurch zum Umkippen gebracht. Glücklicherweise blieb das darin sitzende fünfjährige Mädchen unverletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Mainradweg.

Vorfall am Mainradweg

Gegen 10:00 Uhr war ein 34-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Mainradweg in Richtung Schweinfurt unterwegs. Seine fünfjährige Tochter saß dabei im angehängten Kinderfahrradanhänger.

Auf Höhe der Brücke Paul-Rummert-Straße / Marienbach, in Richtung Skaterpark, passierte der Radfahrer einen Mann, der offenbar mit Problemen an seiner Fahrradkette zu kämpfen hatte. Plötzlich trat der Unbekannte gegen den Anhänger, sodass dieser umkippte. Während der Vater sich um seine glücklicherweise unverletzte Tochter kümmerte, sah er, wie der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Brücke davonfuhr.

Täterbeschreibung:

Alter: ca. 50 – 55 Jahre

Statur: schlank

Haare: grau

Bekleidung: Jeans

Zeugen gesucht

Die Polizei Schweinfurt bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zu melden.