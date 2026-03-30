Zeugen nach Geldbörsendiebstählen in Bad Kissingen gesucht
BAD KISSINGEN – Am Freitagvormittag kam es im „Kaufland“ in der Steubenstraße zu zwei Diebstählen, bei denen Unbekannte die Unachtsamkeit von Kundinnen ausnutzten. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Supermarkt gemacht haben.
Die Taten ereigneten sich in kurzem zeitlichem Abstand: Der erste Diebstahl wurde gegen 09:45 Uhr gemeldet, ein zweiter Vorfall folgte gegen 10:15 Uhr. In beiden Fällen entwendeten die Täter die Geldbörsen direkt aus den Handtaschen der Geschädigten. Betroffen sind zwei Frauen im Alter von 71 und 72 Jahren.
Schadenshöhe und Ermittlungsstand
Der Beuteschaden wird jeweils auf einen dreistelligen Bargeldbetrag beziffert. Ob ein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht oder ob es sich um denselben Täter handelt, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Untersuchung. Bislang liegen der Dienststelle keine konkreten Täterhinweise vor.
Präventionstipps der Polizei
Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut an die Wachsamkeit der Bürger beim Einkaufen zu appellieren:
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Sicherung: Wertgegenstände sollten stets eng am Körper getragen werden, am besten in verschlossenen Innentaschen.
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Aufsicht: Handtaschen sollten niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt oder an diesen gehängt werden.
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Vorsicht: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie in engen Gängen angerempelt oder ungewöhnlich abgelenkt werden.
Zeugenaufruf
Personen, die am Freitagvormittag zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr im Bereich der Steubenstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 / 7149-0 entgegen.
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