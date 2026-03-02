Zeugen nach Streitigkeit vor Imbiss in Lohr gesucht
LOHR AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Samstagnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in der Jahnstraße nahe dem Zentralen Omnibusbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 46-jährigen Frau und einer 15-jährigen Jugendlichen. Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unbeteiligte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Mithilfe.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen trafen die beiden Frauen italienischer Staatsangehörigkeit vor einem dortigen Imbiss aufeinander. Aufgrund bereits länger schwelender Streitigkeiten ging die 46-Jährige auf die Jugendliche los, zog sie an den Haaren und beleidigte sie.
Die Polizeiinspektion Lohr am Main führt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.
