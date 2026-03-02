Auto IU

Zeugen nach Streitigkeit vor Imbiss in Lohr gesucht

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Zeugen nach Streitigkeit vor Imbiss in Lohr gesucht
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

LOHR AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Samstagnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in der Jahnstraße nahe dem Zentralen Omnibusbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 46-jährigen Frau und einer 15-jährigen Jugendlichen. Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unbeteiligte Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Mithilfe.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen trafen die beiden Frauen italienischer Staatsangehörigkeit vor einem dortigen Imbiss aufeinander. Aufgrund bereits länger schwelender Streitigkeiten ging die 46-Jährige auf die Jugendliche los, zog sie an den Haaren und beleidigte sie.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Die Polizeiinspektion Lohr am Main führt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Gleichmäßige Garergebnisse und müheloses Wenden auf dem Grill

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

2. März 2026
Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

2. März 2026
Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

2. März 2026
Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)