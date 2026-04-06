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Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt: Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Stadtgebiet

6. April 2026Letztes Update 6. April 2026
Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt: Unfallfluchten und Sachbeschädigung im Stadtgebiet
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in drei Fällen von Sachbeschädigung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. In allen Fällen flüchteten die Verursacher unerkannt, weshalb die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind.

Im Nutzweg ereignete sich am Freitag eine erhebliche Unfallflucht. Zwischen 00:30 Uhr und 11:30 Uhr rammte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort abgestellten grauen VW Passat. Anstatt den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit und hinterließ einen Streifschaden, der nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro beträgt.

Parkplatzrempler an der Oskar-von-Miller-Straße

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz des E-Centers in der Oskar-von-Miller-Straße. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen silbernen Mazda 5. Auch in diesem Fall flüchtete der Unfallverursacher, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.

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Hinweise an die Polizei Schweinfurt

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen bzw. Personen geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.

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