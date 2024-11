Zeugenaufruf: Eine unbekannte Frau beleidigt Verkehrsteilnehmerin am Deutschhof

SCHWEINFURT – KONRAD-ADENAUER-STRAßE: Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, ereignete sich auf dem EDEKA-Parkplatz am Deutschhof in der Konrad-Adenauer-Straße ein Vorfall, bei dem es zu einer Beleidigung kam.

Eine bislang unbekannte Frau geriet mit einer anderen Verkehrsteilnehmerin zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in beleidigenden Worten und Gesten eskalierte. Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, mit langen, braunen Haaren. Sie trug eine beigefarbene, lange Jacke und war mit Krücken unterwegs. Der Streit fand im Bereich der Behindertenparkplätze statt.

Eine unbekannte Zeugin, die sich ebenfalls vor Ort befunden haben soll, wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, mit normaler Statur und langen, blonden, zum Zopf gebundenen Haaren.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet die genannte Zeugin oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.



