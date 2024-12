Zeugenaufruf: Fahrrad aus Mehrfamilienhaus entwendet – wer hat etwas gesehen?

SCHWEINFURT – In der Euerbacher Straße wurde am Samstagabend ein Pedelec der Marke Cube im Wert von rund 3000 Euro gestohlen. Das E-Bike war zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr unversperrt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Euerbacher Straße 23 abgestellt worden.

Gegen 23.00 Uhr wurde das Pedelec herrenlos auf einem Parkplatz in der Geschwister-Scholl-Straße, gegenüber der Bushaltestelle des Humboldt-Gymnasiums, aufgefunden. Am Sonntag meldete der rechtmäßige Besitzer den Diebstahl bei der Polizei. Das Fahrrad wurde daraufhin an ihn zurückgegeben.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zu melden.