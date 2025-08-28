Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Am Dienstagnachmittag kam es in einem Lebensmittelladen zu einer Beziehungstat, bei der eine Frau durch körperliche Gewalteinwirkung schwer verletzt wurde. Der Ex-Lebenspartner ist seither auf der Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht wichtige Zeugen.

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr wurde eine Frau im Beisein ihrer beiden Kinder von ihrem Ex-Lebensgefährten in der Süßwarenabteilung eines Kauflands in der Nürnberger Straße körperlich angegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der 38-jährige Mann auf die 33-jährige Frau ein. In der Folge sackte sie zu Boden, woraufhin der Mann gegen die am Boden liegende Frau trat. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige vom Tatort. Die 33-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat im Zuge ihrer Ermittlungen Videoaufzeichnungen gesichtet und sucht insbesondere mindestens zwei Zeugen, die die Frau am Boden liegend gesehen haben.

Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.