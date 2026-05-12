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Zeugenaufruf nach Gewalt am Hauptbahnhof Würzburg: Bundespolizei sucht Schläger und couragierten Helfer

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Zeugenaufruf nach Gewalt am Hauptbahnhof Würzburg: Bundespolizei sucht Schläger und couragierten Helfer
Foto: 2fly4
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WÜRZBURG – Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Personentunnel des Würzburger Hauptbahnhofs bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Am frühen Freitagmorgen (8. Mai) wurde ein 22-Jähriger von zwei Unbekannten attackiert und verletzt.

Gegen 05:00 Uhr eskalierte zunächst ein verbaler Streit zwischen den beiden Tätern sowie einer 21-jährigen Frau und einem 22-jährigen Mann. Im Verlauf des Konflikts stießen die Unbekannten den jungen Mann zu Boden. Während er wehrlos am Boden lag, traten die Angreifer gezielt gegen seinen Oberkörper und seinen Kopf.

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Ein bislang ebenfalls unbekannter Passant bewies in dieser Situation Zivilcourage: Er griff entschlossen ein und verhinderte durch sein couragiertes Handeln vermutlich noch schwerere Verletzungen des Opfers.

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Täterflucht mit der Regionalbahn

Die beiden Angreifer konnten noch vor dem Eintreffen der Bundespolizei flüchten. Sie bestiegen gegen 05:00 Uhr die Regionalbahn 57951 an Gleis 3.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

  • Täter 1: Bekleidet mit schwarzer Jeans, dunklem T-Shirt und schwarzer Kapuzenjacke.

  • Täter 2: Bekleidet mit grauer Jeans und schwarzem Oberteil; er trug auffälligerweise eine weiße Jacke lose in der Hand.

Ermittlungen und Zeugensuche

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Insbesondere der mutige Passant, der den Angriff unterbunden hat, sowie weitere Augenzeugen werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0931/32259-1111 entgegen.

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