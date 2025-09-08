Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung – Kriminalpolizei ermittelt

DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG – Bereits am vergangenen Sonntag kam es im Bereich der Maingasse zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Taxifahrers. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach, kam es am Sonntag, 31. August, gegen 04:30 Uhr, im Bereich der Maingasse zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und drei bislang unbekannten Fahrgästen. Die drei unbekannten Männer wurde zuvor mit dem Taxi vom Bahnhof in Wertheim, über Hasloch zu einem Getränkeautomaten, in die Maingasse nach Dorfprozelten gefahren. Den fälligen Fahrpreis in Höhe eines hohen zweistelligen Betrages beglichen sie nicht. In der Folge griff einer der Täter den 32-jährigen Fahrer mit einem stumpfen längeren Gegenstand an, ein weiterer biss den Geschädigten in die Hand. Der Taxifahrer konnte sich schließlich in sein Fahrzeug flüchten und wenig später die Polizei alarmieren.

Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnten die drei unbekannten Männer nichtmehr angetroffen werden.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Etwa 180 – 185 cm groß

Circa 25 – 30 Jahre alt

Schlanke Statur bei Arabischen Erscheinungsbild

Alle dunkel gekleidet, mit einem dunkelblauen Windbreaker, schwarzer Hose und dunklen Basecaps

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet mit nachfolgenden Fragen um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer hat die Auseinandersetzung in der Maingasse möglicherweise beobachtet?

Wer kann Angaben zu den drei Männern und deren Fluchtrichtung machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.