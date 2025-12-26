Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Kitzingen – Kriminalpolizei ermittelt

KITZINGEN – Donnerstagmorgen ging die Mitteilung über ein Raubdelikt ein. Unbekannte erbeuteten hierbei die Jacke eines 18-Jährigen, in der sich eine größere Menge Bargeld befand. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Nach Schilderungen des 18-Jährigen wurde er gegen 04:20 Uhr am Königsplatz von drei unbekannten Männern zu Boden gerissen und geschlagen. In der Folge nahmen die Männer die Jacke des 18-Jährigen an sich und entfernten sich zu Fuß in verschiedene Richtungen. In der Jacke befand sich ein größerer Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Wert. Der 18-Jährige erlitt leichte körperliche Verletzungen, brauchte aber keine ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Alle drei Männer waren dunkel gekleidet, schlank und haben eine dunkle Hautfarbe. Einer der drei Unbekannten trug eine Weste.