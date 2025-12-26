Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Kitzingen – Kriminalpolizei ermittelt
KITZINGEN – Donnerstagmorgen ging die Mitteilung über ein Raubdelikt ein. Unbekannte erbeuteten hierbei die Jacke eines 18-Jährigen, in der sich eine größere Menge Bargeld befand. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.
Nach Schilderungen des 18-Jährigen wurde er gegen 04:20 Uhr am Königsplatz von drei unbekannten Männern zu Boden gerissen und geschlagen. In der Folge nahmen die Männer die Jacke des 18-Jährigen an sich und entfernten sich zu Fuß in verschiedene Richtungen. In der Jacke befand sich ein größerer Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Wert. Der 18-Jährige erlitt leichte körperliche Verletzungen, brauchte aber keine ärztliche Behandlung.
Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.
Alle drei Männer waren dunkel gekleidet, schlank und haben eine dunkle Hautfarbe. Einer der drei Unbekannten trug eine Weste.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!