Zeugenaufruf nach Raubdelikt – Kriminalpolizei ermittelt in Schweinfurt

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Sonntagnacht ging die Mitteilung über ein Raubdelikt ein. Unbekannte erbeuteten hierbei die Geldbörse eines 64-Jährigen. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Nach Schilderungen des 64-Jährigen wurde er gegen 01:30 Uhr in der Wolfsgasse im Bereich vom Haus der Mode auf die Gruppe aufmerksam. Nahe der Stadtmauer wurde der Mann durch die Gruppe angesprochen, die unter Vorzeigen eines Messers Bargeld forderte. Sie durchsuchten den 64-Jährigen nach dessen Geldbörse und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Nachdem ein Notruf abgesetzt worden war, eilten umgehend mehrere Streifenbesatzungen zum Tatort und fahndeten nach den Flüchtigen. Der 64-Jährige erlitt eine leichte Verletzung, brauchte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden. Eine Beschreibung der gesuchten Personen ist leider nicht vorhanden.