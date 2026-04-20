Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Unfallflucht: Hoher Schaden an Schaufenster in Haßfurt
ELTMANN / HASSFURT – Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt aktuell in zwei Fällen im Landkreis Haßberge. Während in Eltmann eine Unfallflucht auf einem Schulparkplatz registriert wurde, kam es in Haßfurt zu einer massiven Sachbeschädigung an einem Geschäftshaus. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
In der Zeit von Samstagabend, 21:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 03:40 Uhr, wurde in der Brückenstraße in Haßfurt eine Schaufensterscheibe mutwillig zertrümmert. Der oder die unbekannten Täter verursachten dabei einen erheblichen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei rund 4.000 Euro liegt. Aufgrund der zentralen Lage und der Tatzeit hoffen die Ermittler auf Beobachtungen von Passanten.
Unfallflucht an der Realschule Eltmann
Ein weiterer Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag in Eltmann. Zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Realschule in der Oskar-Serrand-Straße ein geparkter VW Golf angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Stelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte vor Ort jedoch wichtige Spuren sichern: Am beschädigten VW wurden rote Lackanhaftungen festgestellt, die vermutlich vom Fahrzeug des Verursachers stammen.
Polizei bittet um Mithilfe
Die Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt führen die Ermittlungen und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung in Haßfurt oder zum flüchtigen Fahrzeug in Eltmann geben können, sich telefonisch zu melden.
Kontakt für Zeugen:
Polizeiinspektion Haßfurt
Telefon: 09521 927-0
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