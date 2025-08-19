Zeugenaufruf nach schwerem Raub – Kriminalpolizei ermittelt

SCHWEINFURT – Am Sonntagabend wurden zwei junge Männer in einer Wohnung von drei Tätern mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die drei Männer sind dem 21-Jährigen teilweise flüchtig bekannt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 20:45 Uhr stiegen drei Männer über eine offenstehende Balkontüre in die Wohnung in der Geldersheimer Straße ein. Im Inneren bedrohten die Täter den 21-Jährigen sowie seinen 19-jährigen Bekannten zunächst verbal und forderten schließlich unter Vorhaltung einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der junge Mann die Summe an Bargeld nicht zuhause hatte, entfernten sich die drei Männer, die dem 21-Jährigen teilweise flüchtig bekannt sind, aus der Wohnung.

Die beiden jungen Männer meldeten den Vorfall anschließend der Schweinfurter Polizei. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und hofft bei der Klärung auch auf Zeugenhinweise.

Wer die Täter vor dem Anwesen in der Geldersheimer Straße möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Männer beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.