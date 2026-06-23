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Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Würzburg-Zellerau

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Würzburg-Zellerau
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt derzeit nach einem schweren Sexualdelikt, das sich am vergangenen Wochenende im Stadtteil Zellerau ereignet hat. Die Behörden bitten die Bevölkerung dringend um Hinweise.

Der Vorfall

Eine 24-jährige Frau wurde am Freitag oder Samstag in der Zeit zwischen 04:25 Uhr und 05:10 Uhr Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Geschädigte war von der Frankfurter Straße kommend parallel zu den Straßenbahngleisen in Richtung der Haltestelle „Neunerplatz“ unterwegs, als sie von drei unbekannten Männern angesprochen und in der Folge angegriffen wurde.

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Die Frau konnte sich aus der bedrohlichen Lage befreien und flüchtete zu einer Tankstelle in der Veitshöchheimer Straße. Dort traf sie auf Passanten, die ihr zu Hilfe eilten und sie zum Bahnhof begleiteten.

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Täterbeschreibung

Die drei Tatverdächtigen werden übereinstimmend als Männer mit dunklem Hauttyp und schwarzen Haaren beschrieben:

  • Tatverdächtiger 1: Ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, trug einen schwarzen Adidas-Jogginganzug mit weißen Streifen an den Ärmeln.

  • Tatverdächtiger 2: Ca. 23 Jahre alt, ca. 185 cm groß.

  • Tatverdächtiger 3: Nähere Details sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen dringend gesucht

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Frankfurter Straße, Wörthstraße oder am Neunerplatz gemacht haben, um Mithilfe. Besonders gesucht werden:

  • Die Personen, die die Geschädigte von der Tankstelle zum Bahnhof begleitet haben.

  • Eine weibliche Person, die sich kurz vor 04:25 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße in Richtung der Haltestelle „Nautiland“ bewegt hat.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 entgegengenommen.


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