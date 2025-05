Zeugenaufruf nach Streitigkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln

WÜRZBURG/FRAUENLAND – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nach einem bislang unbekannten Mann und weiteren Zeugen. Innerhalb von zwei Tagen kam es zwischen einem männlichen Fahrgast und einer 67-jährigen Frau zu einer wiederholten Streitsituation in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der erste Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12:00 Uhr in der Buslinie 34 im Bereich der Rottendorfer Straße. Hierbei wurde die 67-Jährige gegenüber dem Mann wohl handreiflich, nachdem es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Am Folgetag, gegen Nachmittag, trafen die beiden zufällig erneut in einem Linienbus der Buslinie 10 aufeinander, hier kam nochmals zu einer verbalen Streitigkeit.

Um den Sachverhalt aufzuklären bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mögliche Zeugen sowie den möglicherweise geschädigten Mann, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.