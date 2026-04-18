Zeugenaufruf nach Sturz am Dominikanerplatz: 70-jährige Radfahrerin verletzt
WÜRZBURG / INNENSTADT – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nach Augenzeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen im Bereich des Dominikanerplatzes ereignet hat. Eine 70-jährige Radfahrerin kam dabei alleinbeteiligt zu Fall und musste medizinisch versorgt werden.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Seniorin gegen 10:45 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Dominikanerplatz kommend in Fahrtrichtung Juliuspromenade unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet sie mit dem Vorderrad in die dortigen Straßenbahnschienen, verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte auf die Fahrbahn.
Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
Die Frau erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Da der Unfallort zu dieser Tageszeit in der Regel belebt ist, hoffen die Beamten nun auf Zeugenaussagen, um den Hergang des Sturzes präzise rekonstruieren zu können.
Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Telefon: 0931 457-2230
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