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Zeugenaufruf nach Unfallflucht: 11-jähriger Radfahrer in Oerlenbach verletzt

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Zeugenaufruf nach Unfallflucht: 11-jähriger Radfahrer in Oerlenbach verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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Keiler Helles

OERLENBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der am vergangenen Donnerstagmorgen in einen Verkehrsunfall mit einem Kind verwickelt war.

Hergang des Unfalls

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, den 25. Juni 2026, gegen 07:00 Uhr. Ein 11-jähriger Junge war mit seinem Mountainbike auf der Rückertstraße unterwegs und beabsichtigte, nach links in die St.-Bruno-Straße abzubiegen.

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Verstrickt und zugenäht

Beim Abbiegevorgang wurde der vorfahrtsberechtigte Schüler von einem dunklen Pkw erfasst, der die St.-Bruno-Straße befuhr und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der Junge wurde am Vorderreifen seines Fahrrads touchiert und stürzte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen, die später in der Schule medizinisch versorgt werden mussten. Am Fahrrad entstand Sachschaden durch mehrere Kratzer.

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Fahrerflucht

Der Fahrer des dunklen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den verunglückten 11-Jährigen zu kümmern.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem dunklen Pkw und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971 / 7149-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.


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