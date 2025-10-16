Zeugenaufruf: Weitere Tat in Würzburger Straßenbahn bekannt geworden
WÜRZBURG/INNENSTADT – Im Zuge der Ermittlungen zu einer Körperverletzung in einem Omnibus am Nachmittag des 14. Oktober 2025 meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die eine ähnliche Tat am selben Tag beobachtete. Demnach soll der beschriebene, gesuchte Jugendliche zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr in der Straßenbahn der Linie 5 in der Juliuspromenade eine weitere Frau körperlich angegriffen und ihr dabei unter anderem Haare ausgerissen haben.
Diese Straftat könnte mit dem bereits gemeldeten Fall zusammenhängen, bei dem eine junge Dame plötzlich grundlos in einem Omnibus angegriffen wurde. Beide Frauen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und benötigten keine weitere medizinische Hilfe.
Die Polizei sucht weiterhin nach dem Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:
- Etwa 15 Jahre alt
- Circa 1,75 m groß
- Dunkle, kurze Haare
- Trug dunkle Bekleidung
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung (gemeint ist hier vermutlich die Körperverletzung und möglicherweise Sachbeschädigung durch die zerrissene Kleidung/beschädigte Gegenstände im Zusammenhang mit dem Angriff) und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!