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Zeugenaufrufe Bad Kissingen: Opferstöcke aufgebrochen und Fahrraddiebstahl

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Zeugenaufrufe Bad Kissingen: Opferstöcke aufgebrochen und Fahrraddiebstahl
Symbolbild von zandy126 auf Pixabay
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BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektionen in Bad Kissingen und Schweinfurt vermelden mehrere Straftaten und eine kostspielige Unfallflucht aus den vergangenen Tagen. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Zeugen gesucht: Diebstahl aus Opferstöcken

BAD KISSINGEN – Zwischen Donnerstagnachmittag (17:00 Uhr) und Montagnachmittag (16:45 Uhr) kam es in der St. Bonifatius Kirche in der Winkelser Straße zu einer dreisten Tat. Ein bislang unbekannter Täter brach zwei Opferstöcke auf. Nach aktuellen Erkenntnissen erbeutete der Dieb Bargeld in Höhe von rund 120 Euro. Der Sachschaden an den Opferstöcken wurde noch nicht abschließend beziffert.

Silbernes Damenrad entwendet

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BAD KISSINGEN – Ein weiterer Diebstahl ereignete sich bereits am Dienstag, den 5. Mai. In der Ludwigstraße, auf Höhe einer Drogeriefiliale, wurde ein silbernes Fahrrad der Marke Hercules gestohlen. Obwohl das Rad ordnungsgemäß verschlossen war, gelang es dem Täter, das Fahrzeug unbemerkt zu entwenden.

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Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen in Bad Kissingen (Kirche und Fahrraddiebstahl) nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen. Zeugen der Unfallflucht in Schweinfurt werden ebenfalls gebeten, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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