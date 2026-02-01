Zeugenaufrufe für Bad Neustadt

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag, zwischen 18:50 Uhr und 19:40 Uhr, wurde auf dem TEGUT-Parkplatz in der Saalestraße ein geparkter Seat im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren.

BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag, zwischen 13:10 Uhr und 13:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Zollberg ein geparkter VW an der vorderen Beifahrertür beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.

