Auto IU
Zeugenaufrufe für Bad Neustadt
BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag, zwischen 18:50 Uhr und 19:40 Uhr, wurde auf dem TEGUT-Parkplatz in der Saalestraße ein geparkter Seat im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren.
BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag, zwischen 13:10 Uhr und 13:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Zollberg ein geparkter VW an der vorderen Beifahrertür beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.
