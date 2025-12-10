Zeugenaufrufe für diverse Straftaten

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Zeit von Samstag, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 16:00 Uhr, nahe einem Feld im Bereich der Straße „Am Steinig“ zwei Ster Brennholz entwendet. Der Schaden wird auf circa 170 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.

HASSFURT / STADTGEBIET – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Robert-Bosch-Straße wurde am Montag, zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr, ein silberner BMW Z3 beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Heckstoßstange in Höhe von circa 2.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – An der Kreuzung Nordheimer Straße und Scheermühle wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Unbekannte verstopften den Abfluss einer öffentlichen Toilette am Friedhof und überschwemmten im Anschluss den gesamten Raum, indem sie den Wasserhahn des Waschbeckens abrissen. Der Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Am Sonntag, zwischen 19:30 Uhr und 22:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei geparkte Pkw in der Hainleinstraße. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – In der Auenstraße zündeten unbekannte Täter am Montag, gegen 18:00 Uhr, zwei Mülltonnen an. Die Tonnen wurden durch die örtliche Feuerwehr abgelöscht. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.