Auto IU

Zeugensuche in Schweinfurt: Hoher Sachschaden an schwarzem VW Eos

14. Mai 2026Letztes Update 14. Mai 2026
Zeugensuche in Schweinfurt: Hoher Sachschaden an schwarzem VW Eos
Symbolbild: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Mithilfe nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Samstag. An einem schwarzen VW Eos entstand im Verlauf des Vormittags ein erheblicher Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Tatzeitraum lässt sich auf Samstag zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr eingrenzen. Da das Fahrzeug in dieser Zeit an verschiedenen Orten im Stadtgebiet geparkt war, kommen mehrere Tatorte in Betracht.

Mögliche Tatorte im Stadtgebiet

Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Die Polizei prüft derzeit, an welcher der folgenden Stationen es zu der Beschädigung kam:

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Fritz-Drescher-Straße: Parkplatzbereich.

  • Stadtteil Bergl: Parkplatz des Aldi-Marktes.

  • Nutzweg: Auf Höhe der Hausnummern im 50er-Bereich.

An dem Fahrzeug wurden deutliche Spuren hinterlassen, die auf einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug hindeuten. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugenaufruf

Personen, die am Samstagvormittag an einem der genannten Orte Beobachtungen gemacht haben – insbesondere im Hinblick auf Parkmanöver oder Zusammenstöße mit einem schwarzen VW Eos – werden gebeten, sich zu melden.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Schweinfurt

  • Telefon: 09721/202-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. Mai 2026Letztes Update 14. Mai 2026

Mehr

Energie für den Notfall: Landkreis Haßberge liefert Solaranlage an ukrainisches Krankenhaus

Energie für den Notfall: Landkreis Haßberge liefert Solaranlage an ukrainisches Krankenhaus

14. Mai 2026
Kollision auf der B19: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Abbiegeunfall

Kollision auf der B19: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Abbiegeunfall

14. Mai 2026
Einbruch in Mainfränkische Werkstätten: Hoher Sachschaden bei geringer Beute

Einbruch in Mainfränkische Werkstätten: Hoher Sachschaden bei geringer Beute

14. Mai 2026
Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B469: Drei Verletzte bei Miltenberg

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B469: Drei Verletzte bei Miltenberg

14. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)