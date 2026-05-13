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Zeugensuche in Schweinfurt: Hoher Sachschaden an schwarzem VW Eos

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Zeugensuche in Schweinfurt: Hoher Sachschaden an schwarzem VW Eos
Symbolbild: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Mithilfe nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Samstag. An einem schwarzen VW Eos entstand im Verlauf des Vormittags ein erheblicher Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Tatzeitraum lässt sich auf Samstag zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr eingrenzen. Da das Fahrzeug in dieser Zeit an verschiedenen Orten im Stadtgebiet geparkt war, kommen mehrere Tatorte in Betracht.

Mögliche Tatorte im Stadtgebiet

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Die Polizei prüft derzeit, an welcher der folgenden Stationen es zu der Beschädigung kam:

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  • Fritz-Drescher-Straße: Parkplatzbereich.

  • Stadtteil Bergl: Parkplatz des Aldi-Marktes.

  • Nutzweg: Auf Höhe der Hausnummern im 50er-Bereich.

An dem Fahrzeug wurden deutliche Spuren hinterlassen, die auf einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug hindeuten. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugenaufruf

Personen, die am Samstagvormittag an einem der genannten Orte Beobachtungen gemacht haben – insbesondere im Hinblick auf Parkmanöver oder Zusammenstöße mit einem schwarzen VW Eos – werden gebeten, sich zu melden.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Schweinfurt

  • Telefon: 09721/202-0

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