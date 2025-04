Zeugensuche nach sexueller Belästigung in der Würzburger Innenstadt

WÜRZBURG – Am Freitagmittag kam es in der Straßenbahnlinie 5 zu einem Fall sexueller Belästigung. Zwischen 13:20 und 13:30 Uhr wurde eine Jugendliche von einem bislang unbekannten Mann bedrängt. Der Täter stieg an der Haltestelle Reuterstraße in die Straßenbahn in Richtung Innenstadt ein und fasste dem Opfer zweimal an die Schulter sowie einmal in den Hüftbereich.

Nach der Tat verließ der Mann an der Haltestelle Dom die Bahn und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Würzburg-Stadt bittet nun um Mithilfe bei der Fahndung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 50 bis 60 Jahre alt

Circa 180 cm groß

Kräftige Statur

Trug eine auffällig orangene Warnweste

Dazu eine graue Hose und ein schwarz-weiß kariertes Hemd

Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder zu den Geschehnissen in der Straßenbahn machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.