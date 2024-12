Zeugensuche nach vorangegangenen Körperverletzungen in Würzburg

WÜRZBURG – INNENSTADT. In der Nacht auf Sonntag ereigneten sich zwei gewalttätige Vorfälle, bei denen jeweils ein Geschädigter verletzt wurde.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 03:00 Uhr in der Korngasse. Ein 30-jähriger Mann wurde während einer verbalen Auseinandersetzung von einem bislang unbekannten Täter in die Nase gebissen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Täters:

Etwa 186 cm groß

Ca. 40 Jahre alt

Kurze Haare, kein Bart, keine Brille

Trug ein langes, türkisblaues leuchtendes Hemd und blaue Jeans

Auffälliges markantes Kinn, tiefe Poren im Gesicht

Tattoo auf der linken Brust

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 02:43 Uhr im Ausgangsbereich einer Diskothek in der Veitshöchheimer Straße. Ein 28-jähriger Mann wurde von einem Unbekannten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, wodurch er kurzzeitig bewusstlos wurde und am Boden liegen blieb. Der Geschädigte erlitt Platzwunden an der Unterlippe sowie an der Stirn. Er wurde zur medizinischen Versorgung ins Universitätsklinikum gebracht.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an. Zeugenhinweise werden von der Polizei entgegengenommen.