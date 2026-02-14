Auto IU

Zeugin beobachtet Unfallflucht: 85-jährige Verursacherin schnell ermittelt

14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
BURGSINN – Dank der aufmerksamen Beobachtung einer Verkehrsteilnehmerin konnte die Polizei Gemünden am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht auf der Staatsstraße schnell aufklären. Eine 85-jährige Frau hatte mit ihrem Wagen die Leitplanke touchiert und war danach einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei, woraufhin die Seniorin an ihrer Wohnadresse angetroffen werden konnte. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass das einfache Verlassen einer Unfallstelle nicht zulässig ist – selbst das Hinterlassen eines Zettels reicht nicht aus.

Sollte bei einem Unfall kein anderer Beteiligter vor Ort sein, musst du unbedingt die Polizei verständigen. Die Beamten leiten dich dann an, wie du dich richtig verhältst, womit du deiner gesetzlichen Meldepflicht nachgekommen bist.

