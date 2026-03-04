Auto IU
Zeugin verständigt Notruf: 20-Jährige aus dem Main gerettet
WÜRZBURG IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Montagnachmittag konnte eine 20-Jährige durch die Reaktion einer 21-Jährigen aus dem Main gerettet werden. Die junge Frau war gegen 14:50 Uhr im Bereich der Leonhard-Frank-Promenade ins Wasser gesprungen, nachdem ihre Tasche hineingefallen war, und konnte den Fluss aufgrund der starken Strömung nicht mehr verlassen.
Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei begaben sich vor Ort. Mit Hilfe einer Rettungsstange und eines Rettungsrings gelangte die Frau wieder an den Uferbereich und konnte das Wasser über eine Treppe verlassen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde sie unverletzt entlassen.
