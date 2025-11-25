Auto IU

Zeugnisübergabe bei der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge: Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen geehrt

Vorstandsvorsitzender Peter Schleich, Personalratsvorsitzende Beate Giebfried, Irmak Yetim, Sergej Renje, Sara Maamo, Tunahan-Mirza Karaman, Marlon Stretz und Ausbildungsleiterin Anja Prochaska - Foto: Birgit Kraus
SCHWEINFURT – Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge ehrte im Rahmen einer Feierstunde am 24. November 2025 insgesamt neun Absolventinnen und Absolventen für ihre erfolgreichen Aus- und Weiterbildungsabschlüsse.

Zu den Ausgezeichneten gehörten Mitarbeitende, die Qualifikationen wie den Sparkassenfachwirt oder den staatlich geprüften Bautechniker erworben haben. Zudem wurden sechs Nachwuchskräfte für den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung oder ihres dualen Studiums gefeiert.

Vorstandsvorsitzender Peter Schleich und Personalratsvorsitzende Beate Giebfried gratulierten den Absolventinnen und Absolventen herzlich und überreichten Geschenke. Sie würdigten in ihren Ansprachen das herausragende Engagement und hoben die zentrale Bedeutung dieser Weiterbildungsmaßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Sparkasse hervor.

Die Feierstunde endete nach der Zeugnisübergabe mit einem gemeinsamen Essen in lockerer Atmosphäre.

Vorstandsvorsitzender Peter Schleich, Joelle Görner, Dennis Schneider und Vorstandsmitglied Roberto Nernosi – Foto: Birgit Kraus

