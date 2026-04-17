ZF Aftermarket schließt Marktlücke: Umfangreiches Fensterheber-Sortiment unter der Marke Lemförder
SCHWEINFURT – ZF Aftermarket bietet ab sofort ein breites Spektrum an Fensterhebern in Erstausrüsterqualität unter seiner Traditionsmarke Lemförder an. Damit adressiert das Unternehmen einen kritischen Bedarf am Ersatzteilmarkt, da viele Automobilhersteller die Unterstützung für ältere Fahrzeugmodelle in diesem Bereich eingestellt haben.
Während Ersatzteile auf dem freien Markt oft von der Originalbauweise abweichen, um möglichst viele Modelle mit wenigen Varianten abzudecken, setzt ZF auf höchste Passgenauigkeit. Das neue Sortiment umfasst über 1.600 Teilenummern und deckt damit den europäischen Fahrzeugbestand für Pkw, Nutzfahrzeuge und Busse marktorientiert ab.
OE-Qualität für Sicherheit und Komfort
Fensterheber sind wesentliche Komponenten für den Fahrkomfort und die Sicherheit. Die Lemförder-Ersatzteile werden nach strikten OE-Spezifikationen gefertigt und entsprechen in Form und Design den Originalteilen. Dies erleichtert Werkstätten den Einbau erheblich und garantiert eine zuverlässige Funktion.
Das Portfolio deckt alle gängigen technischen Varianten ab:
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Antriebsarten: Manuelle und elektrische Ausführungen
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Mechanismen: Seilzug-, Scheren-, Bowden- und Doppel-Bowden-Systeme
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Elektrik: Standard- oder Komfortsteuerung sowie Motoren mit zwei oder vier Pins (inkl. Steuergerät)
Unterstützung für Werkstätten und Handel
Um die Auswahl des passenden Ersatzteils zu vereinfachen, ist das gesamte Sortiment bereits in TecDoc sowie im Online-Katalog von ZF Aftermarket gelistet. Jedes Produkt wird zudem in einer besonders stabilen Kartonverpackung geliefert, die eine detaillierte Montageanleitung enthält, um Transportschäden zu vermeiden und den Einbauprozess zu unterstützen.
ZF Aftermarket plant, das Angebot in den kommenden Monaten kontinuierlich zu erweitern, um die marktführende Position bei Reparatlösungen für den europäischen Fahrzeugpark weiter auszubauen. Die Teile sind ab sofort über den Fachhandel und in Werkstätten erhältlich.
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