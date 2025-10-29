Auto IU

ZF bietet hohe Abfindungen für die, die das Unternehmen verlassen

29. Oktober 2025Letztes Update 29. Oktober 2025
Foto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der Automobilzulieferer ZF plant, den geplanten Stellenabbau in seiner Antriebssparte zu beschleunigen und bietet Mitarbeitenden, die freiwillig ausscheiden, hohe Abfindungen an. Berichten zufolge soll die Abfindung eineinhalb Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr betragen und kann bis zu 250.000 Euro erreichen.

Allein am Standort Schweinfurt plant ZF, bis Ende 2027 knapp 1.000 Stellen abzubauen, wobei die meisten die Antriebssparte betreffen.

>>> Einen neuen Job finden! >>>

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

LOS
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Oktober 2025Letztes Update 29. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)