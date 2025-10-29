Auto IU
ZF bietet hohe Abfindungen für die, die das Unternehmen verlassen
SCHWEINFURT – Der Automobilzulieferer ZF plant, den geplanten Stellenabbau in seiner Antriebssparte zu beschleunigen und bietet Mitarbeitenden, die freiwillig ausscheiden, hohe Abfindungen an. Berichten zufolge soll die Abfindung eineinhalb Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr betragen und kann bis zu 250.000 Euro erreichen.
Allein am Standort Schweinfurt plant ZF, bis Ende 2027 knapp 1.000 Stellen abzubauen, wobei die meisten die Antriebssparte betreffen.
