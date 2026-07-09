ZF lädt zur Info-Night nach Schweinfurt ein – Einblicke in Ausbildung, Technik und Karrierechancen

SCHWEINFURT – Am 10. Juli 2026 öffnet die ZF Friedrichshafen AG von 16:30 bis 21:00 Uhr am Standort in der Ernst-Sachs-Straße ihre Türen zur diesjährigen Info-Night und gibt Einblicke in Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen rund zehn Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge aus technischen und kaufmännischen Bereichen. Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, verschiedene Fachrichtungen kennenzulernen, moderne Technologien auszuprobieren und direkt mit Auszubildenden, Studierenden sowie Ausbildern ins Gespräch zu kommen.

Die Ausbildung bei ZF ist stark auf aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung, Automatisierung und neue Mobilitätskonzepte ausgerichtet. Neben klassischen Berufsbildern setzt das Unternehmen zunehmend auf innovative Lernumgebungen und praxisnahe Ausbildungsinhalte.

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Ein besonderes Highlight der Info-Night ist das Mitmachprojekt „ZF Focus Würfel“. An mehreren Stationen können Teilnehmende einen kompletten Fertigungsprozess selbst durchlaufen – von der Bearbeitung einer Platine über das Löten elektronischer Bauteile bis hin zu Robotik, 3D-Druck und CNC-Technik. Am Ende entsteht ein funktionsfähiges digitales Lern- und Arbeitsgerät zum Mitnehmen.

Standortleiter Martin Mönig betont dabei die Verantwortung des Unternehmens für die Region und die Förderung junger Menschen. Ziel sei es, nicht nur eine fundierte Ausbildung zu bieten, sondern auch langfristige berufliche Perspektiven zu schaffen.

Auch die Personalabteilung hebt die Bedeutung moderner Ausbildung hervor. Investitionen in neue Lernkonzepte und individuelle Förderung sollen junge Menschen bestmöglich auf die Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt vorbereiten.

Jährlich beginnen rund 90 Auszubildende und Studierende ihre Karriere bei ZF Friedrichshafen AG in Schweinfurt. Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2027 sind online möglich.