ZF Schweinfurt lädt für den 11. Juli zum Blick hinter die Kulissen ein

SCHWEINFURT – Am Freitag, 11. Juli 2025, lädt ZF am Standort Schweinfurt erneut zur Info-Night@ZF ein. Ab 16:30 Uhr öffnet das Unternehmen in der Ernst-Sachs-Straße 62 seine Tore für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte, die sich ein umfassendes Bild von den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei Unterfrankens größtem Ausbildungsbetrieb machen möchten.

Auf zwei Etagen und einer großzügigen Außenfläche präsentieren Auszubildende, Dual Studierende und Fachkräfte ihre Tätigkeitsfelder – von Robotik und IT bis hin zu hochmodernen Fertigungstechnologien. Zahlreiche interaktive Stationen laden zum Mitmachen ein. So können Interessierte beispielsweise einen Klebeabroller im ZF-Design löten und montieren – das fertige Stück darf im Anschluss mitgenommen werden.

„Wir möchten jungen Menschen nicht nur Informationen bieten, sondern Begeisterung wecken – durch Erleben, Ausprobieren und den direkten Austausch mit unseren Teams“, sagt Jens Wunderwald, Ausbildungsleiter bei ZF in Schweinfurt.

ZF bietet derzeit elf Ausbildungsberufe sowie sieben duale Studiengänge an. Nachwuchskräfte erhalten die Möglichkeit, aktiv an zukunftsweisenden Entwicklungen mitzuarbeiten und so die Mobilität von morgen mitzugestalten.

Bewerbungen für die Ausbildungsplätze 2026 sind ab dem 1. August möglich. Für das Duale Studium laufen die Bewerbungen bereits seit dem 1. Mai. Eine Bewerbung ist online möglich unter:

www.zf.com/schweinfurt/azubibewerbung

Weitere Informationen zur Info-Night@ZF und zu den Ausbildungsangeboten gibt es unter:

www.zf.com/infonight-schweinfurt