ZF-Standortleiter Manfred Süß in Schweinfurt, übernimmt im Sommer eine globale Führungsrolle bei ZF Lifetec

SCHWEINFURT – Nach rund fünf Jahren als ZF-Standortleiter in Schweinfurt kehrt Manfred Süß an seine vorherige Wirkungsstätte in Aschau zurück: Bei ZF Lifetec wird er die Rolle des Vice President Produktlinie Gasgeneratoren übernehmen und das Angebot an passiven Sicherheitslösungen weiter optimieren.

ZF Lifetec produziert Produkte, die aufgrund von Megatrends in der Automobilindustrie wie Elektrifizierung, intelligenten Fahrzeuginnenräumen der Zukunft, dem Übergang zum assistierten bzw. autonomen Fahren und zunehmend strengeren Sicherheitsvorschriften an Bedeutung gewinnen werden.

Süß bleibt dem Standort Schweinfurt bis in den Sommer erhalten, da er den zu Jahresbeginn gestarteten Zielbildprozess erfolgreich abschließen möchte. „Gemeinsam mit dem Standortleitungsteam und der Arbeitnehmerseite will ich für Schweinfurt ein wirtschaftlich erfolgreiches und wettbewerbsfähiges Zukunftsbild erarbeiten. Dazu brauchen wir neue, langfristig erfolgreiche Produkte, aber auch innovative Prozesse und Herangehensweisen“, erklärte er.

Dieser Prozess stellt einen bedeutenden Meilenstein für den Standort und auch für Manfred Süß selbst dar. Der Maschinenbauingenieur hat in seiner Zeit bei ZF und vormals TRW früh herausfordernde Führungspositionen übernommen. Bereits wenige Jahre nach seinem Berufsstart im Jahr 1994 übernahm er eine erste Position als Werksleiter, ging anschließend als Produktlinienleiter nach Nordamerika und kehrte dann nach Aschau zurück, wo er ebenfalls als Werksleiter und später Produktlinienleiter tätig war.

Für den Übergang zu seinem Nachfolger bzw. seiner Nachfolgerin in Schweinfurt will er eine vorausschauende Übergabe gestalten: „Jeder einzelne Mitarbeiter hier trägt mit seinem innovativen Denken und seiner vorbildlichen Einsatzbereitschaft dazu bei, dass Schweinfurt eine führende Rolle weltweit im ZF-Konzern einnimmt. Das ist die beste Basis für die neue Standortleitung.“

Tobias Brugger, Leiter Produktion der Division E, dankte Manfred Süß für seine herausragende Arbeit: „Er hat bei der Ausrichtung des Standorts großartige Arbeit geleistet. Sein tiefes Verständnis der Produktionsprozesse war entscheidend, um Probleme schnell zu identifizieren und gute Lösungen zu finden. Damit gelang es ihm, in diesen herausfordernden Zeiten auf Arbeitnehmerseite Verständnis für notwendige Maßnahmen zur zukunftsorientierten Aufstellung des Standortes zu schaffen. Wir danken ihm für sein wertvolles Engagement und wünschen ihm für seine neue Rolle bei ZF Lifetec alles Gute.“