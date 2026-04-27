ZF und AXSOL schließen Absichtserklärung zur industriellen Fertigung von Energiespeichersystemen
SCHWEINFURT – Der ZF-Standort Schweinfurt und die Würzburger AXSOL GmbH haben eine wegweisende Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Industrialisierung und Fertigung von MEC-Energiespeichersystemen, die speziell für den Schutz kritischer Infrastrukturen konzipiert sind.
In einer Zeit zunehmender Elektrifizierung und volatiler Energieeinspeisung wächst der Bedarf an resilienten Versorgungslösungen stetig. Die Kooperation bündelt die Stärken beider Unternehmen: Während AXSOL das technologische Systemdesign und die Vertriebskanäle einbringt, stellt ZF seine umfassende Expertise im Anlagenbau sowie leistungsfähige Produktionskapazitäten zur Verfügung. Dies ermöglicht die Herstellung komplexer Batteriespeicher in der hohen Qualität und Stückzahl, die für sicherheitskritische Anwendungen unerlässlich ist.
Fokus auf Resilienz und Versorgungssicherheit
Die modular aufgebauten Systeme von AXSOL, bekannt als Energy Container Solutions (ECS), lassen sich flexibel von 500 kWh bis in den Multi-Megawatt-Bereich skalieren. Sie sind darauf ausgelegt, Energieflüsse sicher zu steuern und die Stromversorgung auch bei Netzausfällen oder Schwankungen aufrechtzuerhalten. Zu den Zielgruppen gehören insbesondere:
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Energieversorger und Behörden
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Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
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Medizinische Einrichtungen
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Verkehrsleitsysteme
Technologische Vorreiterrolle am Standort Deutschland
Für Jürgen Zinecker, Gründer und CEO von AXSOL, ist die politische Förderung solcher Systeme essenziell, um die Versorgungssicherheit in Deutschland langfristig zu sichern – insbesondere, wenn diese Technologien lokal produziert werden.
ZF-Standortleiter Martin Mönig betont die strategische Bedeutung der Kooperation: „Energiespeicher sind eine zentrale Säule für Resilienz und Krisenfestigkeit angesichts zunehmender Belastungen durch Extremwetter, Cyberangriffe oder Netzengpässe.“ ZF bringt hierfür das Know-how seines hochqualifizierten Teams in die Integration von Energie- und Speichersystemen ein.
Weitere Informationen zur Partnerschaft und den technischen Lösungen finden Sie unter:
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