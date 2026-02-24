Auto IU

ZF‘s Angebot an Getriebe-Ölwechselkits wächst weiter mit zahlreichen Neuzugängen

ZF‘s Angebot an Getriebe-Ölwechselkits wächst weiter mit zahlreichen Neuzugängen
Bild: ZF - Mit dem erweiterten Angebot an E-Fluids für Hybrid- und Elektrofahrzeuge können Werkstätten nun noch mehr Fahrzeugmodelle bedienen.
SCHWEINFURT – Um Getriebeschäden und teuren Ausfällen vorzubeugen, erweitert ZF Aftermarket sein Portfolio an Getriebe-Ölwechselkits für Verbrenner-, Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Die Experten raten zu einem regelmäßigen Wechsel des Getriebeöls, da dieses als zentrales Konstruktionselement entscheidende Aufgaben wie Kühlung und Schutz vor Verschmutzung übernimmt.

Mit den modellspezifisch zusammengestellten Kits ermöglicht ZF auch freien Werkstätten ein effizientes und professionelles Arbeiten, selbst bei Fahrzeugmodellen ohne original verbautes ZF-Getriebe. Das erweiterte Angebot folgt der Strategie „Maintain – Repair – Replace“ und stellt sicher, dass Fahrkomfort und Schalteigenschaften auch bei hohen Laufleistungen erhalten bleiben.

Ergänzend zu den passgenauen Kits unterstützt ZF die Fachbetriebe zudem mit technischen Daten und speziellen Schulungen.

