Ziegenbock-Statue entwendet: Polizei Kitzingen sucht Zeugen
ALBERTSTHOFEN (LKR. KITZINGEN) – Ein dreister Diebstahl sorgt in Albertshofen für Ärger: Bislang unbekannte Täter haben die markante Ziegenbock-Statue am Ortseingang entwendet. Die Polizei Kitzingen ermittelt und bittet um Mithilfe.
Tathergang
Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, machten sich die Unbekannten an dem Denkmal zu schaffen. Die als „Höpper“ bekannte Metallstatue, die an der Mainsondheimer Straße am Ortseingang aufgestellt war, wurde gewaltsam von ihrer Verankerung getrennt und abtransportiert.
Schadensbilanz
Der Verlust der Statue wiegt nicht nur ideell schwer:
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Beuteschaden: ca. 2.000 Euro.
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Sachschaden: ca. 1.000 Euro (entstanden durch die gewaltsame Trennung von der Verankerung).
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mainsondheimer Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Statue geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09321) 141-0 zu melden.
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