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Ziegenbock-Statue entwendet: Polizei Kitzingen sucht Zeugen

14. Juni 2026Letztes Update 14. Juni 2026
Ziegenbock-Statue entwendet: Polizei Kitzingen sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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ALBERTSTHOFEN (LKR. KITZINGEN) – Ein dreister Diebstahl sorgt in Albertshofen für Ärger: Bislang unbekannte Täter haben die markante Ziegenbock-Statue am Ortseingang entwendet. Die Polizei Kitzingen ermittelt und bittet um Mithilfe.

Tathergang

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, machten sich die Unbekannten an dem Denkmal zu schaffen. Die als „Höpper“ bekannte Metallstatue, die an der Mainsondheimer Straße am Ortseingang aufgestellt war, wurde gewaltsam von ihrer Verankerung getrennt und abtransportiert.

Schadensbilanz

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Der Verlust der Statue wiegt nicht nur ideell schwer:

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  • Beuteschaden: ca. 2.000 Euro.

  • Sachschaden: ca. 1.000 Euro (entstanden durch die gewaltsame Trennung von der Verankerung).

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mainsondheimer Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Statue geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09321) 141-0 zu melden.


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