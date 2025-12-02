Zigarettenautomat abgeflext und mitgenommen – Polizei Ebern ermittelt zu den Tätern

BURGPREPPACH, LKR. HASSBERGE – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten entwendet. Dieser konnte nun in einem Waldstück aufgefunden werden. Die Ermittler der Polizei Ebern hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 28. November flexten bislang unbekannte Täter in der Fitzendorfer Straße einen Zigarettenautomaten von seinem Sockel und entwendeten diesen samt Inhalt.

Der Automat konnte am 30. November, gegen 10:00 Uhr, in einem Waldstück entlang der Kreisstraße SW 29 von Werneck in Richtung Rundelshausen aufgefunden werden. Der Auffindeort liegt an einem Betonweg der die SW 29 mit der B19 verbindet.

Durch eine Streife der Polizei Schweinfurt wurde dieser sichergestellt. Neben dem Automaten wurde auch ein Einkaufswagen aufgefunden, der mutmaßlich als Transportmittel genutzt wurde.

Die Ermittler der Polizei Ebern wenden sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im Bereich der Fitzendorfer Straße verdächtige Personen beobachten können?

Wer hat in der Nähe des Auffindeorts Beobachtungen machen können?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09531/924-0 bei der Polizei Ebern zu melden.