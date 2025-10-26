Auto IU
Zigarettenautomat aufgeflext
NEUHÜTTEN – Am 26. Oktober 2025, gegen 00:14 Uhr, wurde in der Steingrundstraße in Neuhütten ein Zigarettenautomat von drei bislang unbekannten männlichen Tätern aufgeflext. Die Täter entwendeten den gesamten Inhalt, bestehend aus Zigaretten und Bargeld, und flüchteten anschließend in einem dunklen Kleinwagen in Richtung Bischborner Hof.
Der Entwendungsschaden wird vorläufig auf circa 1.500 Euro geschätzt.
Täterbeschreibung:
- Anzahl: Drei männliche Täter
- Bekleidung: Trug schwarze Kleidung mit Kapuzen
- Fluchtfahrzeug: Dunkler Kleinwagen
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizeiinspektion Lohr zu melden.
