Zigarettenautomaten gesprengt – Kripo ermittelt – Zeugen gesucht

15. Januar 2026Letztes Update 15. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
DETTELBACH, OT EFFELDORF, LKR. KITZINGEN – Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt und daraus die Ware sowie Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Mainfrankenpark haben es Unbekannte auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten abgesehen. Am Mittwoch, gegen 04:30 Uhr, wurde der Automat in der Nähe einer ehemaligen Diskothek gesprengt und leergeräumt. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert der Beute sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen und können derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1732.

