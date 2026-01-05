Zigarettenautomaten gesprengt – Kripo Würzburg ermittelt und prüft Zusammenhänge – Zeugen gesucht
WÜRZBURG UND LANDKREIS – Eine Serie von Sprengungen an Zigarettenautomaten hat in der vergangenen Woche die Region Würzburg erschüttert, wobei die Kriminalpolizei nun einen bedeutenden Ermittlungserfolg vermelden kann. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang es den Beamten, eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren festzunehmen, nachdem ein aufmerksamer Zeuge eine Detonation in der Dr.-Maria-Probst-Straße gemeldet hatte. Die Jugendlichen – zwei Deutsche sowie ein russischer und ein somalischer Staatsangehöriger – konnten im Rahmen einer Sofortfahndung gestellt werden; ein weiterer 17-jähriger Verdächtiger ist namentlich bekannt.
Die Ermittlungen vor Ort führten schnell zu weiteren Erkenntnissen: Der festgenommenen Gruppe konnte unmittelbar eine zweite Sprengung zugeordnet werden, die sich am selben Abend in der Daimlerstraße ereignet hatte. Bei anschließenden Durchsuchungen in den elterlichen Wohnungen der Minderjährigen stellten die Ermittler im Zimmer eines Verdächtigen 95 Chinaböller sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Die Kripo prüft nun mit Hochdruck, ob das Quintett auch für die zahlreichen anderen Taten verantwortlich ist, die sich seit dem 30. Dezember im Stadtgebiet und im Landkreis ereignet haben.
Die Liste der betroffenen Standorte ist lang und die Zerstörungskraft der Explosionen war teilweise enorm. So wurde an der Talavera eine Automatentür durch die Detonation rund zehn Meter weit geschleudert. Weitere Tatorte finden sich in der Dürrbachau, in Heidingsfeld, Waldbüttelbrunn sowie in Veitshöchheim, wo die Täter trotz einer Sprengung nicht an die Beute gelangten. Insgesamt entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich, während der Beuteschaden an Bargeld und Zigaretten variiert. In der Winterhäuser Straße etwa erbeuteten die Unbekannten Waren und Geld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags, hinterließen jedoch einen Schaden von rund 5.000 Euro am Gerät.
Die Kriminalpolizei Würzburg warnt eindringlich vor der Gefährlichkeit dieser Taten. Durch umherfliegende Trümmerteile besteht akute Lebensgefahr für Passanten. Da es sich juristisch um das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion handelt, droht den Tätern eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr. Zeugen, die in den betroffenen Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Fluchtfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden. Jede Information kann entscheidend sein, um die Zusammenhänge der gesamten Serie lückenlos aufzuklären.
