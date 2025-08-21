Auto IU

Zimmerbrand in leerstehendem Reihenhaus am Bergl

21. August 2025Letztes Update 21. August 2025

Hier klicken, um den Inhalt von youtu.be anzuzeigen

Eisgeliebt

SCHWEINFURT BERGLAm Montagabend wurde die Integrierte Leitstelle Schweinfurt kurz vor 18:00 Uhr über einen Brand in einem leerstehenden Reihenhaus im Stadtteil Bergl informiert. Der Löschzug der Ständigen Wache sowie die Freiwilligen Feuerwehren Schweinfurt und Geldersheim wurden umgehend alarmiert und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem Zimmer des Hauses. Die Feuerwehrleute setzten zwei C-Rohre ein, um den Brand rasch einzudämmen und eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile zu verhindern.

Vorsorglich wurden auch die benachbarten Wohnhäuser kontrolliert. Dort befanden sich jedoch ebenfalls keine Personen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt von der Polizei und dem Rettungsdienst.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr

Stadtfest Schweinfurt 2025
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. August 2025Letztes Update 21. August 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)