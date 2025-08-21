Zimmerbrand in leerstehendem Reihenhaus am Bergl
SCHWEINFURT BERGL – Am Montagabend wurde die Integrierte Leitstelle Schweinfurt kurz vor 18:00 Uhr über einen Brand in einem leerstehenden Reihenhaus im Stadtteil Bergl informiert. Der Löschzug der Ständigen Wache sowie die Freiwilligen Feuerwehren Schweinfurt und Geldersheim wurden umgehend alarmiert und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem Zimmer des Hauses. Die Feuerwehrleute setzten zwei C-Rohre ein, um den Brand rasch einzudämmen und eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile zu verhindern.
Vorsorglich wurden auch die benachbarten Wohnhäuser kontrolliert. Dort befanden sich jedoch ebenfalls keine Personen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt von der Polizei und dem Rettungsdienst.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!